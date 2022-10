O papel decisivo de Guedes e Meirelles no segundo turno das eleições

Com trânsito entre as duas campanhas presentes no segundo turno, o empresário João Camargo, do grupo Esfera Brasil, vê um cenário pouco consolidado na disputa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Segundo Camargo, as eleições vão ser definidas pelos acenos feitos ao centro — com a sinalização de quais atores econômicos terão vez e voz em eventuais governos. “Está zero a zero. Mas é uma disputa na qual quem ganha é o brasileiro, que vai ter programas mais bem apresentados”, diz ele ao Radar Econômico. “Nenhum dos dois apresentou um programa sólido. Os dois serão obrigados a dizer quem são os personagens que comporão o governo. Henrique Meirelles vai estar no governo? Paulo Guedes continua? O centro virou decisivo para estas eleições”, afirma.

