O papel de Guedes junto a “convertidos” na campanha de Bolsonaro

O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi escalado pela campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro para “falar aos convertidos”, segundo uma fonte próxima ao chefe da economia. Relutante a entrar na campanha em um primeiro momento, Guedes virou a grande aposta de Bolsonaro para falar a empresários e ao mercado financeiro e “manter a chama acesa” perante esses eleitores e influenciadores.

A orientação, segundo pessoas próximas ao ministro, seria aglutinar e confirmar o apoio enquanto o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, faz acenos por meio de seu candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). O desafio envolve “sair da bolha”, segundo aliados do presidente. Guedes teria todo o traquejo para falar com aqueles que já rezam da cartilha de reformas e privatizações — tendo pouca penetração junto à população como um todo. O ministro falará, durante a campanha, apenas para empresários. Não será um ativo para a busca de votos nas camadas mais pobres da população.

