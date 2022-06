O papel de Felipe Miranda, da Empiricus, na campanha de Bivar

Em seu discurso no lançamento da pré-candidatura à presidência pelo União Brasil, Luciano Bivar fez uma menção especial a Felipe Miranda, presidente da Empiricus, a quem chamou de jovem gênio das finanças. Bivar disse que Miranda “está integrado ao projeto”. Mas não é exatamente assim. A assessoria de Miranda informa que ele foi chamado por Bivar para colaborar com o plano econômico da candidatura, já que começaram a ter conversas frequentes depois de uma live. Os dois jantaram em maio e, na sequência, Miranda enviou para o candidato uma carta com ideias iniciais que poderiam compor o plano. Mas a assessoria reforça que não há qualquer filiação partidária do empresário e que ele está aberto a conversar com outros candidatos.

