“O orçamento é uma ficção, uma literatura fantástica”, diz Schwartsman

25 de setembro.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta segunda-feira, 25. A semana deve ser marcada pelas atas das reuniões dos bancos centrais brasileiro e americano, bem como a prévia da inflação de setembro no Brasil. Os investidores se encontram no dilema entre a melhora nas projeções de crescimento econômico do país e a perspectiva de que o Banco Central não deve acelerar os cortes nas taxas de juros. Na China, a construtora Evergrand cancelou reuniões com credores e as ações desabaram 22%. Diego Gimenes entrevista Alexandre Schwartsman, economista e ex-diretor do BC.

