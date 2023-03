O objetivo de Haddad ao afirmar que nova âncora fiscal do país está pronta

VEJA Mercado em vídeo | 6 de março.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a nova âncora fiscal do Brasil, que vai substituir o antigo teto de gastos, está pronta. O próximo passo é apresentá-la às outras pastas econômicas do governo e, em seguida, ao Congresso. O objetivo é torná-la pública antes da próxima reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), marcada para 22 de março. O real objetivo de Haddad com a nova âncora fiscal e a surpreendente alta de 50% nas ações da Azul são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 6.

