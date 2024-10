Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Brasil registrou 1 022 operações de M&A entre janeiro e setembro deste ano, ante 1 034 transações no mesmo período de 2023. O número representa estabilidade, com redução marginal de 1,16% na comparação anual. A perspectiva para 2024 é manutenção do patamar de 1 400 transações. O levantamento é da consultoria Kroll.