O novo trunfo do Santander para avançar sobre a saúde corporativa

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

O Santander quer aumentar sua aposta em um dos segmentos mais cobiçados do mercado de benefícios corporativos: os planos de saúde e odontológicos para empresas. A Santander Corretora fechou um acordo associativo com a Acrisure, corretora americana que opera no Brasil por meio da antiga ITSSEG, para criar uma plataforma digital de cotação, venda e gestão de planos empresariais.

A Acrisure ficará responsável por desenvolver e operar a plataforma, além de montar uma equipe dedicada à parceria. O alvo será a base de clientes pessoa jurídica do Banco Santander, um ativo relevante em um mercado no qual os bancos tentam cada vez mais vender produtos além do crédito tradicional.

Para o Santander, a parceria permite ampliar a oferta ao público corporativo sem assumir diretamente o risco operacional de uma estrutura própria de saúde. Para a Acrisure, o acordo abre uma porta privilegiada para um importante base de clientes de instituições financeiras no Brasil.

A operação já foi notificada ao Cade.

Continua após a publicidade

O interesse é transformar a base PJ do Santander em uma avenida de distribuição de benefícios de saúde, um produto de alta demanda, recorrência e forte valor de relacionamento com empresas.