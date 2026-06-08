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Economia

O novo trunfo do Santander para avançar sobre a saúde corporativa

Banco se alia à Acrisure para vender planos empresariais à sua base PJ

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 14h08
BRAZIL - 2023/06/23: In this photo illustration, the Santander logo is displayed on a smartphone mobile screen. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Celular mostra o logotipo do Santander. (Rafael Henrique/SOPA Images/Getty Images)
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O novo trunfo do Santander para avançar sobre a saúde corporativa Priorize VEJA no Google

O Santander quer aumentar sua aposta em um dos segmentos mais cobiçados do mercado de benefícios corporativos: os planos de saúde e odontológicos para empresas. A Santander Corretora fechou um acordo associativo com a Acrisure, corretora americana que opera no Brasil por meio da antiga ITSSEG, para criar uma plataforma digital de cotação, venda e gestão de planos empresariais.

A Acrisure ficará responsável por desenvolver e operar a plataforma, além de montar uma equipe dedicada à parceria. O alvo será a base de clientes pessoa jurídica do Banco Santander, um ativo relevante em um mercado no qual os bancos tentam cada vez mais vender produtos além do crédito tradicional.

Para o Santander, a parceria permite ampliar a oferta ao público corporativo sem assumir diretamente o risco operacional de uma estrutura própria de saúde. Para a Acrisure, o acordo abre uma porta privilegiada para um importante base de clientes de instituições financeiras no Brasil.

A operação já foi notificada ao Cade.

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O interesse é transformar a base PJ do Santander em uma avenida de distribuição de benefícios de saúde, um produto de alta demanda, recorrência e forte valor de relacionamento com empresas.

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