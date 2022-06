O novo temor do mercado depois do estresse com Petrobras, Bolsonaro e Lula

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 20/06 a 24/06.

O mercado financeiro tem vivido dias de estresse. Depois de uma combinação explosiva de fatores que estressaram os investidores, um novo temor tem preocupado os analistas. Seja pelo esboço do programa de governo do ex-presidente Lula que prevê, dentre outros pontos, o fim do teto de gastos, da política de preços da Petrobras e a revogação de pontos da reforma trabalhista, ou pelas novas ameaças do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Petrobras e de criar maneiras de aliviar os reajustes dos combustíveis por meio de auxílios que ainda não se sabe de onde sairá o dinheiro, o risco fiscal já havia subido consideravelmente.

A novidade é o risco de recessão global. Os analistas de casas como Citi e Bank of America já estimam um risco de quase 50% das economias mundiais retrocederem em 2022, e os mercados precificam esse cenário de piora macroeconômica. O Ibovespa encerrou sua quarta semana consecutiva em baixa, desta vez de 1,15%, aos 98.672 pontos, enquanto o dólar subiu 2,13% nesse período, a 5,253 reais.

