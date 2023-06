O novo sinal de alerta para a produção de frango da BRF

A gripe aviária no Brasil é um sinal de bastante alerta para a produção de frango da BRF no país. Em pouco mais de um mês, foram notificados 50 casos da doença no Brasil. O ministério da Agricultura investiga possíveis mortes pela enfermidade. Embora os casos até agora estejam restritos a animais selvagens, a doença tem se intensificado e alguns analistas enxergam riscos crescentes para um possível contágio a plantas comerciais. “A BRF apresenta os maiores riscos em nossa cobertura. A empresa deriva 24% de suas vendas das exportações de frango do Brasil. A experiência de outros países sugere que tende a ser relativamente difícil isolar totalmente as plantas comerciais e uma possível propagação da doença pela região Sul poderia desencadear restrições significativas de comércio”, apontam os analistas do banco Goldman Sachs em relatório enviado a clientes. Por volta do meio-dia, as ações da BRF recuavam 1%.

Siga o Radar Econômico no Twitter