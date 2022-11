O novo revés da Petrobras que estressa o mercado – e não é com Lula

Em meio aos rumores de que voltará a investir no refino em uma próxima gestão, a Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 18, que encerrou o processo de venda da refinaria de Gabriel Passos (Regap), localizada em Betim (MG). A Regap fazia parte do rol de refinarias cuja venda havia sido acertada com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 2019, com o intuito de promover maior competitividade no setor.

Em comunicado ao mercado, a Petrobras alega que recebeu propostas pelo ativo, mas que elas não foram interessantes para a companhia. A intenção seria retomar o processo no futuro – algo que não deve acontecer em um mandato petista. Para alguns analistas, a notícia é mais um revés para a Petrobras já em meio a todas as incertezas no campo político.

A leitura é de que a venda de refinarias, sobretudo aquelas indicadas ao Cade, diminuiria o risco de se investir na estatal. “A notícia é ruim à medida que a venda das refinarias reduziria o risco de se investir na Petrobras. Historicamente, o braço de refino é utilizado com objetivo de controlar preços dos derivados vendidos com consequente impacto negativo”, avalia a Genial Investimentos em relatório enviado a clientes. Por volta das 13h, os papéis da Petrobras recuavam 1,75%.

