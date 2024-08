A rede de produtos com açaí Oakberry anunciou o executivo Bruno Costa, ex-diretor da Kopenhagen, como seu novo presidente. A Nestlé, agora dona da Kopenhagen, já tentou adquirir a Oakberry por mais de uma vez, mas os flertes nunca evoluíram. Com um “amigo” do outro lado do balcão, as conversas podem ser retomadas.