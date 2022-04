O novo gerente da agência de mineração no Pará e a pauta das mineradoras

Fabio Guilherme Louzada Martinelli tem um extenso currículo no setor privado de mineração. Ele foi diretor ou gerente jurídico na francesa Imerys, na americana Harsco, na canadense Belo Sun e na brasileira Mineração Rio do Norte. Agora, ele vai se dedicar à coisa pública. Com um salário um pouco superior a 8 mil reais, ele assumiu na semana passada a gerência regional da Agência Nacional de Mineração (ANM) no Pará. Martinelli chega à agência no estado em meio a um grande número de pautas importantes das mineradoras, a começar pela questão da mineração em terras indígenas, em debate no Congresso.

Um dos casos mais emblemáticos é o da Belo Sun, do grupo Forbes & Manhattam, que tenta há anos destravar a maior mina a céu aberto de ouro no Brasil, na Volta Grande do Xingu. Nesta segunda-feira, 25, inclusive, há expectativa de que a Justiça tome uma decisão sobre os procedimentos para a consulta a povos indígenas para liberar ou não a continuação do projeto. Outro interesse do grupo é destravar investimentos em fertilizantes na região e o presidente do grupo esteve recentemente com o presidente Jair Bolsonaro.

Outro tema relevante para os mineradores é a questão da regularização de pequenas mineradoras, muitas delas operando ilegalmente inclusive em terras indígenas. Esta é uma bandeira eleitoral do senador bolsonarista Zequinha Marinho, que é candidato a governador no estado.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.