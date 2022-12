O novo emprego da presidente da Caixa de Jair Bolsonaro

Atual presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques já tem seu futuro garantido depois da derrota de Jair Bolsonaro nas eleições deste ano. Assim como outros membros do alto escalão do governo, Daniella irá para a iniciativa privada. Seu nome foi aprovado pelo conselho de administração da Elo para a posição de chefe do conselho da financeira, uma joint venture entre o Bradesco e bancos públicos, como o Banco do Brasil e a própria Caixa. Os vencimentos de um integrante do conselho de administração da Elo ultrapassa a faixa de 30 milhões de reais anuais. A presidente da Caixa é a única mulher à frente de uma das principais instituições financeiras do país, tendo assumido o cargo após as acusações de assédio moral e sexual sobre Pedro Guimarães.

