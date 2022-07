O novo capítulo do caso de R$ 2 bi aberto por Renan Filho em Alagoas 

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, determinou nesta semana que a disputa por 2 bilhões de reais pagos em outorgas de concessões de saneamento na região metropolitana de Maceió, em Alagoas, seja resolvida no Centro de Mediação e Conciliação. O agora ex-governador Renan Calheiros Filho foi quem fez a licitação, sem incluir a divisão dos recursos para os municípios. Renan deixou o cargo para concorrer ao Senado, mas conseguiu que seu aliado, Paulo Dantas, fosse eleito para um mandato tampão.

O caso do saneamento foi parar no STF, provocado pelo PSB, partido do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas. Em maio, os ministros decidiram bloquear metade do valor até tomar uma decisão final sobre se os municípios também devem receber a outorga. Nesta quinta-feira, 30, os municípios de Rio Largo, Santa Luzia do Norte e Satuba se juntaram a Maceió no pedido para o bloqueio dos recursos.

