O novo ataque do ministro Bruno Dantas aos procuradores da Lava Jato

Na semana passada, seguindo o voto do ministro Bruno Dantas, os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) decidiram formalizar investigações sobre gastos com diárias e passagens dos procuradores da extinta força tarefa da Lava Jato. Nesta segunda-feira, 18, o ministro voltou a carga contra os procuradores. Em mesa redonda, durante evento da escola do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, em Portugal, Dantas disse que os procuradores queriam aplicar uma multa de 700 milhões de reais contra uma grande empreiteira que estava negociando uma leniência de 5 bilhões de reais. O valor da multa era tão baixo, segundo Dantas, que configuraria uma tentativa de branqueamento de capital, ou seja, lavagem de dinheiro.

