O nocivo impacto dos atos golpistas de bolsonaristas na economia

Se as instituições democráticas sentem os impactos dos atos golpistas da turba verde e amarela em Brasília, a economia não passaria incólume. O terrorismo protagonizado neste domingo 8 em Brasília por bolsonaristas teve impacto significativo na imagem do país no exterior e as consequências aparecerão nos números. “É razoável supor que a percepção de risco se eleva e assim juros devem subir com efeitos na bolsa e outros ativos”, escreveu o economista André Perfeito. “Provavelmente a situação será superada, mas serão dias tensos nos mercados e na nação até que o Planalto restabeleça a ordem e que os militares se posicionem de vez”, conclui. Um país que se quer uma grande democracia não pode tolerar o golpismo escancarado por parte de bandidos que deturpam a bandeira — afastam, inclusive, investimentos externos e impactam o preço dos ativos. A instabilidade política, também, afetará o andamento de medidas pelas quais a economia do país aguarda, como a reforma tributária e a votação da nova regra fiscal. O país perde tempo e volta ao passado. Um passado que não pode ser tolerado.

