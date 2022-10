O nefasto prejuízo de uma greve dos caminhoneiros

Atualizado em 31 out 2022, 13h41 - Publicado em 31 out 2022, 12h50

Se almejava entregar o país com um crescimento robusto, o presidente derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro (PL), tem mais um motivo para se preocupar desde a manhã desta segunda-feira, 31. A movimentação de caminhoneiros em bloqueios de estradas por todo o país pode atingir em cheio o crescimento da economia do país em 2022. Se estender-se, como em 2018 durante o governo de Michel Temer (MDB), as paralisações podem provocar uma queda significativa do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano. Segundo cálculos da economista-chefe do Santander, Ana Paula Vescovi, à época, a greve dos caminhoneiros representou a retirada de 1,2 ponto percentual do PIB de 2018. Naquele mês de junho, a inflação mensal avançou 1,2% e a indústria recuou incríveis 10,9%. Em 2018, o PIB cresceu 1,1%, resultado colocado na conta de 11 dias de paralisação total ou parcial em maio.

