O nefasto efeito dominó decorrente da alta de quase 10% no risco-país

O CDS (Credit Default Swap) com vencimento em cinco anos, um dos principais índices de risco-país, subia em torno de 8%, por volta das 14h, aos 280 pontos. Em síntese, para entender o significado desse movimento, o CDS funciona como uma espécie de seguro contra calote. O investidor paga um prêmio referente à quantia que deseja proteger e recebe uma compensação em caso de inadimplência. Quanto mais investidores contratam o CDS, maior a cotação do risco-país. O índice explodiu depois da apresentação da minuta da PEC da Transição, que prevê o Bolsa Família fora do teto de gastos por um prazo indefinido. A leitura dos investidores é que a proposta atual deixa a responsabilidade fiscal de lado e cria gastos desenfreados para os próximos anos, pondo em xeque a sustentabilidade das contas públicas do país.

O efeito dominó em decorrência do aumento do risco-país pode ser nefasto para as empresas brasileiras porque afasta os investidores do país, sobretudo os estrangeiros, e diminui os valuations das companhias. “O investidor que avalia comprar uma ação da Petrobras ou de uma petroleira de outro país, por exemplo, tem o custo, e o risco, de virar acionista no Brasil ou em outro país. Quando o risco-país aumenta, as taxas de juros sobem e as métricas das empresas são depreciadas. É um efeito cascata”, avalia Alexandre Espirito Santo, economista-chefe da Órama Investimentos. “Acredito que possa ter sido colocado um ‘bode na sala’ para ser retirado ao longo da tramitação. É precipitado bater o martelo de que a PEC será dessa forma, mas o mercado não esperava por essa sinalização”, conclui.

Siga o Radar Econômico no Twitter