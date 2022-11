O nefasto alerta de analistas para a Petrobras após eleição de Lula

“A fênix volta para o seu ninho”. O alarde veio de um comunicado de analistas do UBS, que rebaixou pela metade o preço-alvo das ações da Petrobras (de 47 reais para 22 reais) nesta terça-feira, 22. A recomendação do banco para investidores saiu de “compra” para “venda” dos papéis da petroleira de capital misto. O nefasto alerta tem como principal razão a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República e a nuvem carregada que paira sobre o futuro da companhia.

Os analistas lembram que, desde 2016, a Petrobras vinha adotando políticas de desinvestimento e de otimização das operações que reduziram de 120 bilhões de dólares para 54 bilhões de dólares a dívida bruta da companhia. Eles recordam também a distribuição significativa de dividendos aos acionistas, e temem que o novo governo limite os pagamentos ao mínimo estipulado por lei – 25% do lucro líquido. Além disso, a solução para a política de preços dos combustíveis de Lula preza por “abrasileirar” o mecanismo vigente, que é pautado pela oscilação do dólar e do valor do barril da commodity a nível global.

“Seis anos se passaram e agora acreditamos que essas fases estão em um caminho de reversão. Nada disso está claro por enquanto. No entanto, os comentários da equipe de transição fornecem alguns insights e, olhando para o passado da Petrobras, nos tornamos substancialmente mais cautelosos”, escrevem os analistas do UBS em relatório enviado a clientes. Para agravar a situação financeira da Petrobras, os preços do petróleo Brent estão em viés de baixa diante dos temores de uma recessão a níveis globais, e podem comprometer os ganhos da estatal caso mantenham a trajetória de queda. Por volta das 10h30, o petróleo era negociado a 89 dólares o barril e os papéis da Petrobras recuavam 1,8%.

