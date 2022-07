Empresários e banqueiros se unem contra arroubos de Bolsonaro

A Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), a Federação Brasileira de Bancos, a Febraban e a faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a São Francisco, se uniram para engendrar documentos em defesa da democracia e das instituições, que serão lidos e assinados em uma cerimônia no dia 11 de agosto na sede da faculdade. No evento, um dos textos deve ser lido pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello. Entre os pontos defendidos, estão o respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo e a reiteração da confiabilidade das urnas eletrônicas, assim como a Justiça Eleitoral. “Estamos passando por momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições”, diz o manifesto, que não cita nominalmente o presidente Jair Bolsonaro.

Sem caráter político eleitoral ou vínculo partidário, o documento original, da Fiesp e da Febraban, contou com a consultoria dos ministros do STF Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes — o manifesto será acoplado a outro desenhado por juristas. A ideia partiu do presidente da Fiesp, Josué Gomes, como parte de um conjunto de propostas a serem apresentadas aos candidatos à presidência da República sob a ótica jurídica. A iniciativa partiu da ideia, “em face das agressões à democracia”, de defender as instituições, o que tem reflexo imediato nos negócios. “No Brasil atual não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições”, encerra um dos textos.