O mutirão da Faria Lima para realizar ações de caridade

Um grupo de pesos-pesados da Faria Lima se reúne, na próxima segunda-feira, 12, com o objetivo de arrecadar fundos para ações sociais. A BGC Liquidez, corretora global que atua somente no mercado institucional, realiza a 18º edição do Charity Day, evento global para arrecadação de fundos em benefício de entidades, em celebração às vítimas do 11 de setembro, no World Trade Center, em Nova York. Participarão do evento representantes da Novus Capital, Garde, Apex e Equitas, todas clientes da BGC. A empresa destina toda a corretagem das operações do dia 12 para doações.

Três instituições sociais ligadas ao mercado financeiro participarão: o Instituto Ambikira, antigo fundo social do CSHG e que faz a curadoria para cerca de 20 gestoras de fundos de investimentos, entre elas, SPX, Ibiúna, JGP, Legacy, Miles, Neo e RPS. Participam também as meninas da Black Swan, um grupo de mulheres pretas que busca ajudar outras mulheres pretas a ingressar no mercado financeiro, com a participação de Laiz Carvalho, economista do BNP Paribas, e Natalie Vidal, economista-chefe da Sulamerica.

Siga o Radar Econômico no Twitter