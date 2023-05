O movimento para evitar calote nos EUA e a menor inflação no Brasil

Os democratas e republicanos chegaram a um acordo para aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos e evitar um inédito calote do país em seus credores. Os detalhes ainda não são conhecidos, mas o presidente Joe Biden e o presidente da Câmara americana, Kevin McCarthy, reconhecem que chegaram a um denominador comum. O projeto ainda precisa ser redigido e aprovado pelos congressistas para afastar de vez o fantasma do calote. As bolsas americanas não abrem nesta segunda-feira, 29, em razão de um feriado no país. No Brasil, a última edição do Boletim Focus revelou uma queda importante nas projeções de inflação para o final do ano. A previsão média caiu de 5,80% para 5,71% depois da divulgação do último IPCA-15 que surpreendeu o mercado.

Siga o Radar Econômico no Twitter