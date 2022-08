O movimento da classe política para ampliar as desonerações em 2023

Lideranças políticas se mobilizam para levar adiante a eterna demanda do setor produtivo sobre a desoneração da folha de pagamentos, hoje restrita a 17 setores da economia. O objetivo é se antecipar ao movimento destes segmentos, que já se organizam para tentar prorrogar o benefício no próximo ano, quando ele se encerra. A mobilização busca tornar as desonerações irrestritas e permanentes. Para isso, pretendem apresentar uma emenda à nova proposta de reforma tributária, de autoria do deputado Luís Phillipe de Orleans e Bragança (Novo-SP), que já é discutida em uma comissão especial da Câmara. A proposta deve ser levada aos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), mas a estratégia envolve não restringir a demanda aos presidenciáveis, num movimento para fortalecer os partidos e o Congresso Nacional.

O movimento é liderado pelo presidente da Comissão, deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), coordenador da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), que já colhe assinaturas para apresentar a emenda. A expectativa é que a estratégia ganhe força logo após as eleições, já visando incluir o tema como prioritário no Congresso em 2023. O esforço dos parlamentares conta com apoio da classe empresarial, que debaterá as desonerações num seminário do Instituto Unidos Brasil (IUB), em São Paulo, com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, Passarinho e especialistas. O evento está marcado para 1 de setembro.

