O montante bilionário para o Plano Safra

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), em acordo com os líderes partidários, viabilizou a aprovação na Comissão do Projeto de Lei de Crédito Suplementar para o Plano Safra de 2022 e 2023. O projeto abre o Orçamento da União em favor de operações oficiais no valor de 1,2 bilhão de reais.

O crédito proposto no projeto irá financiar a abertura da medida, prevista para o período de julho de 2022 a junho de 2023, no âmbito das ações de subvenções econômicas em operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), de custeio e comercialização de produtos agropecuários e de investimento rural e agroindustrial.