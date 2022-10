O montante bilionário em programa de amparo a empresas afetadas pela Covid

Atualizado em 7 out 2022, 13h33 - Publicado em 7 out 2022, 15h30

Por Victor Irajá

Levantamento da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) mostra que, no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), idealizado para socorrer empresas durante a pandemia de Covid-19, 91,5 bilhões de reais foram contratados para as empresas de menor porte brasileiras até o início do mês de outubro. As pequenas empresas foram as maiores beneficiadas pelo programa, com 69,7 bilhões de reais, seguidas pelas microempresas, com 21,5 bilhões de reais em volume contratado. O Sistema Nacional de Fomento (SNF), integrado por 34 instituições, é responsável por 80% do valor contratado do programa, um total de 73,2 bilhões de reais.

