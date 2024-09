O milionário mercado de pastas de amendoim e a estratégia da Dr. Peanut

O mercado de pastas de amendoim cresceu 11% entre abril de 2023 e março de 2024, totalizando mais de 136 milhões de reais no varejo alimentar, segundo levantamento da Scantech para a Dr. Peanut. No mesmo período, a Dr. Peanut cresceu 160%, com expectativa de faturar cerca de 170 milhões de reais no ano. “Um dos nossos principais concorrentes é o creme de avelã. Nosso objetivo é mostrar ao público que é possível consumir um produto que agrega sabor e ao mesmo tempo saúde como a pasta de amendoim gourmet”, explica o fundador e CMO da Dr. Peanut, Lucas Castro.