O mercado já escolheu de qual lado vai ficar na PEC da Transição

VEJA Mercado em vídeo | 21 de novembro.

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) apresentou uma proposta alternativa à PEC da Transição elaborada pelo governo eleito. Essa proposta prevê que apenas o Bolsa Família de 600 reais e o adicional de 150 reais por cada criança até seis anos de idade sejam retirados da regra do teto de gastos. O custo dessa PEC seria substancialmente menor em relação à proposta apresentada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e sua equipe. O mercado financeiro já escolheu seu lado nessa história, embora ambos projetos ainda estejam em discussões preliminares no Congresso. A alternativa mais barata à PEC da Transição e a reação do mercado são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 21.

