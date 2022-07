O medo do mercado de que Lula copie Dilma em um eventual novo governo

O mercado financeiro começa a traçar os diferentes cenários para um próximo governo, já trabalhando com a ideia de uma eleição polarizada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Para os analistas da Genial, um eventual governo Lula pode repetir uma série de políticas do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. “O cenário que contempla a vitória do ex-presidente Lula, ao que tudo indica, será marcado pelo retorno de políticas implementadas a partir do seu segundo mandato e, em especial, no governo Dilma, com forte participação do Estado na economia, sobretudo no mercado de crédito, e de maiores políticas de transferência de renda”, escreveram em relatório a clientes.

Para alcançar tais objetivos, os analistas apontam que será necessária uma reestruturação do atual teto de gastos. Eles ainda dizem que a utilização de bancos estatais para estimular o crédito privado e do BNDES como principal meio de fomento da industrialização do país devem estar presentes em um eventual governo. Uma eventual mudança na política de preços da Petrobras e uma possível paralisação da agenda de reformas e privatizações são outros pontos de preocupação para a instituição.

