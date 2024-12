O mais novo restaurante do Grupo Eldourado no Distrito Anhembi

A capital paulista acaba de ganhar o Le Sampah, um restaurante e bar no Distrito Anhembi com expectativa de faturamento de 8 milhões de reais no primeiro ano. Assinado pela El Dourado by Sapore, o local fica no Pátio Elis Regina, na Praça Central, e abre as portas para os visitantes da Fórmula E, neste sábado, 7.

Com capacidade para receber até 700 pessoas, o espaço faz parte de uma série de inovações que a GL events, multinacional francesa que faz a gestão do Distrito Anhembi, está realizando. Ao todo, a concessionária fará um investimento de 1,5 bilhão de reais. O Le Sampah ficará sob a gestão do Grupo Eldourado, especializado em feiras e eventos, que recentemente foi adquirido pela Sapore, multinacional brasileira de alimentação.