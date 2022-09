O mais novo possível nome para o ministério da Fazenda de Lula

Apontado como um dos inúmeros nomes que podem compor a equipe econômica do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso o petista sagre-se vitorioso nas eleições de outubro, como mostra a coluna de Clarissa Oliveira, o deputado Alexandre Padilha (PT-SP) aproveitou um encontro realizado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham) para abordar o cenário econômico em que o país estará no ano que vem — e comemorou, inclusive, os bons resultados colhidos pela gestão de Jair Bolsonaro durante o segundo trimestre do ano, quando o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 1,2%.

“Tivemos uma notícia boa no Brasil, o crescimento do PIB que surpreendeu a muitos. Queremos que esse crescimento do PIB chegue nas famílias mais pobres, com 33 milhões de pessoas passando fome e 120 milhões que vivem em insegurança alimentar no nosso país. o início da recuperação econômica não chega a todos”, afirmou durante o evento. Ao Radar Econômico, Padilha tergiversou sobre a possibilidade de assumir uma pasta num eventual governo Lula. “Lula e Alckmin sabem muito bem que, nesse momento, não fazem nem rol, muito menos nomes para esse rol. Estou muito dedicado a eleger Lula e Alckmin, inclusive participando de momentos de diálogo com atores econômicos, como sempre fiz”, afirmou.

