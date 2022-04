O maior tombo do Ibovespa desde o início da pandemia

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 29 de abril.

O Ibovespa teve em abril o seu maior tombo desde março de 2020, quando as bolsas do mundo inteiro vieram abaixo. O que aconteceu para tanto estresse? A performance negativa do índice em abril foi suficiente para quase zerar todos os ganhos do Ibovespa no ano. Na edição de hoje do VEJA Mercado, o resumo do mês na bolsa brasileira e a explicação para essa queda tão vertiginosa. Confira.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.