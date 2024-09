O maior obstáculo para as ações da Vale deixarem a penúria para trás

As ações da mineradora Vale amargam uma desvalorização de 20% no acumulado do ano e ainda devem enfrentar dificuldades para voltar a subir. Os preços do minério de ferro na bolsa de Dalian voltaram a cair 3% nesta quinta-feira, 5, e atingiram o seu menor nível desde agosto de 2023. A commodity está cotada a 95 dólares por tonelada. Os preços do minério são fundamentais para a operação da Vale e determinar o rumo das ações. Alguns analistas entendem que a penúria pode durar mais tempo. “Embora observemos que estamos nos aproximando de um melhor período sazonal para o consumo de minério na China (à medida que saímos do período chuvoso), a combinação de dados macro fracos persistentes e oferta crescente pode impedir uma recuperação acentuada dos preços”, escrevem os analistas do Bradesco BBI em relatório enviado a clientes.

