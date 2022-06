O maior inimigo do mercado voltou com toda força, mas bolsa fecha em alta

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 15 de junho.

O Federal Reserve Bank (Fed) elevou os juros básicos americanos em 0,75 ponto percentual, para a faixa entre 1,50% e 1,75%. Foi o maior aumento em quase 30 anos. É consenso que os juros são os maiores inimigos do mercado porque aumentam os ganhos com renda fixa e diminuem a atratividade do mercado de renda variável, mas, mesmo assim, o índice Ibovespa fechou o dia em alta de 1%. Já o dólar caiu 2%, para R$ 5,02. Os investidores querem mesmo é acabar com a inflação. As razões por trás da alta da bolsa e da forte queda do dólar são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 15.

