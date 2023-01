O maior consenso entre diversos expoentes do governo Lula

Se há algo uníssono por parte de integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva é a premência de uma reforma tributária. Assessores próximos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já começaram a afinar a proposta na primeira semana de governo. Empossado ministro da Indústria, Geraldo Alckmin aproveitou seu discurso de posse para exprimir a necessidade de aprovar alterações no sistema de impostos para fomentar a reindustrialização do país.

Como a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, revelou ao Radar Econômico, a pasta que comanda colaborará com o texto ao inserir uma medida, já em gestação, que visa regulamentar o mercado de crédito de carbono no texto. Em paralelo, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou à coluna que a proposta está madura e que deve ser apreciada logo após a votação das medidas provisórias editadas pelo presidente. Segundo ele, os textos em tramitação devem servir como base da proposta do governo. A perspectiva de Haddad é de que o texto tenha andamento ainda este ano.

Siga o Radar Econômico no Twitter