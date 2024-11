O lucro milionário do Agibank no terceiro trimestre

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A fintech Agibank acumulou 646 milhões de reais de lucro líquido nos noves primeiros meses do anos. No terceiro trimestre, o lucro foi de 205 milhões de reais, o que representa um aumento de 49,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A companhia alcançou a marca de 3,6 milhões de clientes ativos no trimestre, um crescimento de 46% ano a ano. A carteira de crédito avançou 55%, número cinco vezes maior que o ritmo do mercado, e totalizou 22 bilhões de reais.