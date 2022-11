O legado que Paulo Guedes exalta em mensagens no WhatsApp

O ministro da Economia, Paulo Guedes, vem reiterando a importância de uma de suas principais políticas durante os anos de gestão do presidente Jair Bolsonaro. Desde a pandemia, a consolidação do Auxílio Emergencial — que se tornaria Auxílio Brasil — reduziu o número de brasileiros em situação de extrema pobreza. Neste fim de semana, o ministro encaminhou a aliados uma série de dados compilados do Banco Mundial que mostram que a porcentagem de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza passou de 5,3% da população em 2018 para 1,9% em 2020 — ano em que a pandemia deu as caras. “Como em 2021 e 2022 um número ainda maior de pessoas passou a receber o Auxílio Brasil, é de supor que essa porcentagem provavelmente tenha caído ainda mais”, diz uma mensagem compartilhada pelo ministro.

