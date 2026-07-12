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O jovem aprendiz na geladeira do Senado

Projeto pode reorganizar a política de aprendizagem profissional, mas pedido de adiamento expõe disputa de bastidor às vésperas do recesso

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 10h00
Plenário do Senado
Plenário do Senado  (Jonas Pereira/Agência Senado)
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O futuro de até 1 milhão de vagas para jovens aprendizes entrou na zona de risco no Senado. O Projeto de Lei 6.461/2019, que cria o Estatuto do Aprendiz, tem audiência pública prevista para terça-feira e votação marcada para quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais, mas a articulação em torno do texto ganhou um novo ingrediente de bastidor: o relator, senador Venesiano Vital do Rêgo, reapareceu na condução da matéria e pediu o adiamento da votação.

Segundo Venesiano, o movimento atendia a uma solicitação do senador Jaques Wagner. Na prática, o gesto embaralhou o calendário de uma proposta que já tramita há mais de sete anos e que entidades do setor tentavam levar à votação antes do recesso parlamentar.

A leitura nos bastidores é que o adiamento da reunião anterior prejudicou a chance de aprovar o texto ainda neste semestre. O projeto é tratado por organizações ligadas à aprendizagem profissional como uma peça central para modernizar as regras do setor, reduzir insegurança jurídica para empresas e entidades qualificadoras e ampliar a contratação de adolescentes e jovens.

O CIEE e a Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes intensificaram a pressão sobre senadores nos últimos dias para evitar que o texto volte para a gaveta. A estimativa das entidades é que o novo marco possa abrir caminho para até 1 milhão de novas vagas de aprendizagem nos próximos anos. A nota-base enviada ao Radar afirma que o projeto será discutido em audiência pública e tem votação prevista na CAS, em meio à preocupação de entidades com novo adiamento às vésperas do recesso.

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“O país tem diante de si uma oportunidade histórica de ampliar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho. Um novo adiamento significaria postergar oportunidades para milhares de adolescentes e jovens brasileiros”, afirma Humberto Casagrande, CEO do CIEE.

Para além do mérito trabalhista, a votação virou um teste de força política dentro do Senado. Se o cronograma for novamente alterado, o Estatuto do Aprendiz corre o risco de atravessar o recesso sem definição — e uma pauta vendida como consenso entre terceiro setor e empresariado pode acabar capturada pela velha lógica do empurra-empurra parlamentar.

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