O investimento para a maior usina de energia solar do Piauí sair do papel

A RZK Energia, empresa dos grupos RZK e Nova Milano, captou cerca de 200 milhões de reais junto ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para construir o maior projeto de geração distribuída de energia solar do estado do Piauí. A empresa pretende construir sete usinas a partir desses recursos — cinco no Piauí e duas no Ceará. Os sete projetos têm capacidade de gerar energia renovável suficiente para o abastecimento de até 35 mil residências ou pequenos negócios. As obras devem ser entregues no final do ano de 2025. Dessa forma, a RZK terá produção de 12.232 megawatt-hora (MWh) por ano para o abastecimento da rede elétrica local.

Siga o Radar Econômico no Twitter