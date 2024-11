O investimento milionário da Obramax no Rio de Janeiro

A Obramax, rede de atacado de materiais de construção, vai inaugurar na terça-feira, 12, mais três lojas no estado do Rio de Janeiro. As novas unidades fazem parte do plano de expansão da empresa e estão localizadas no bairro de Guadalupe, na zona oeste da capital, além dos municípios de Duque de Caxias e Mesquita, na Baixada Fluminense.

Com as três inaugurações, o Rio de Janeiro se torna o estado com mais lojas da Obramax no país, totalizando cinco unidades, com Benfica e Jacarepaguá. O investimento realizado para construção de cada estabelecimento, entre terreno, levantamento do prédio, montagem do estoque, compra de equipamentos e outros gastos de operação, é de 140 milhões de reais. A empresa vai investir mais de 4 bilhões de reais para chegar a 30 unidades no Brasil até o final de 2026.