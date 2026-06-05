Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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Os investimentos da Roche Farma Brasil já somaram R$ 190 milhões, entre 2020 e 2025, em estudos clínicos e iniciativas de pesquisa voltados à esclerose múltipla no país. O valor inclui pesquisas com terapias já estabelecidas, desenvolvimento de novas moléculas e ferramentas de diagnóstico e monitoramento da doença.

A movimentação reforça o peso do Brasil na estratégia global de pesquisa da farmacêutica em neurologia, área que tem ganhado espaço na disputa por tratamentos mais precisos e por diagnóstico precoce.

A esclerose múltipla é uma doença crônica e autoimune que afeta o sistema nervoso central e atinge cerca de 40 mil pessoas no Brasil. A condição ocorre quando o sistema imunológico ataca a bainha de mielina, estrutura que protege as fibras nervosas, provocando inflamações e danos neurológicos.

Entre os sintomas mais comuns estão fadiga, fraqueza muscular, alterações visuais e dificuldades motoras. O avanço dos estudos clínicos no país é visto como um caminho para ampliar o acesso a terapias inovadoras e melhorar o acompanhamento de pacientes em uma doença de alta complexidade.