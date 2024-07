O investimento da Cogna para abertura de novo curso de Medicina

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Cogna recebeu autorização do Ministério da Educação (MEC) para abrir mais um curso de Medicina na Faculdade Uniderp de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O curso é vinculado ao Programa Mais Médicos. Serão 50 vagas anuais.

A empresa investiu cerca de 30 milhões de reais em infraestrutura e equipamentos para a operação. Serão 6 milhões de reais investidos em equipamentos de laboratórios, salas de aula e acervo do curso e outros 24 milhões de reais na entrega da infraestrutura física.