O investidor local está de má-vontade com Lula?

Os investidores estrangeiros já aportaram pouco mais de 11 bilhões de reais na bolsa brasileira em 2023. Os dados são da B3, a administradora da bolsa, e foram atualizados até a última segunda-feira, 30. Os números contrastam com o movimento de investidores locais. A B3 informa que os chamados investidores institucionais, ligados aos grandes bancos, sacaram 8,5 bilhões de reais, enquanto os investidores individuais retiraram 1,5 bilhão de reais da bolsa brasileira no mesmo período. De acordo com a corretora Guide Investimentos, o mau humor local é exagerado. “O mau humor do investidor local com o Brasil é exagerado”, diz um documento assinado pelos analistas Fernando Siqueira, Rodrigo Fraga, Gabriel Gracia e Mateus Haag.

“A situação parece estar associada ao risco eleitoral, uma vez que os resgates aumentaram no final de 2022. Até agora, os investidores locais parecem ter sido mais abalados pelos discursos do presidente e de seus ministros, enquanto investidores estrangeiros parecem acreditar que o atual governo será parecido com o primeiro mandato do presidente Lula, independente de seus discursos”, pontuam. “Com a posse do Congresso, além dos discursos, vamos passar a ter medidas sendo efetivamente apresentadas e posteriormente votadas em Brasília”, concluem.

