O inferno astral de Elon Musk

O empresário Elon Musk não tem vivido dias fáceis nos Estados Unidos. A Securities and Exchange Comission (SEC), uma espécie de CVM americana, emitiu uma intimação em que cobra o bilionário de cumprir um acordo de 2019 que prometia mudanças nos processos de governança da Tesla. A notificação veio depois do polêmico empresário realizar uma enquete no Twitter em que pergunta aos seus seguidores se ele deveria vender 10% de sua participação na Tesla.

Alex Spiro, advogado de Musk, rebateu a agência e a acusou de assédio. “A SEC parece visar o Sr. Musk e a Tesla em grande parte porque ele continua sendo um crítico franco do governo”, disse o advogado em resposta à solicitação da agência. “Os esforços desproporcionais da SEC parecem calculados para arrepiar o exercício dos direitos da Primeira Emenda, em vez de fazer cumprir as leis aplicáveis de maneira imparcial”, completa.

Tudo isso acontece em meio a uma investigação do departamento de segurança de trânsito dos EUA em cima de 416 mil veículos da Tesla. A denúncia é que alguns modelos da fabricante freiam repentinamente e sem aviso prévio nas estradas. Em agosto de 2021, o mesmo departamento já tinha aberto uma investigação no piloto automático de outros 765 mil veículos da companhia.

