O inesperado impacto da queda da gasolina nas contas de inflação

A Petrobras reduziu em 6% o preço da gasolina para as distribuidoras, o equivalente a 20 centavos por litro. O diesel também sofreu variação negativa e passa a ser comercializado cerca de 8% mais barato a partir de quarta-feira, 7, uma redução de 40 centavos por litro. O corte acontece para acompanhar a tendência de baixa nas cotações do petróleo tipo brent no mercado internacional. Essas reduções não estavam incorporadas às contas de inflação de alguns economistas, que revisaram para baixo as estimativas para o final deste ano e o início de 2023. A Ativa Investimentos cortou de 0,84% para 0,75% a previsão do IPCA para dezembro e de 0,73% para 0,66% a previsão para janeiro. “Estimamos que o efeito dessa queda para o consumidor deverá ser sentido a partir do dia 13 de dezembro”, avalia. Por volta das 17h, as ações da Petrobras negociavam estáveis na bolsa de valores.

