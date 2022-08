O inesperado aceno da China na economia que balança os mercados

As bolsas europeias e asiáticas e os futuros americanos e brasileiro negociam sem direção única na manhã desta segunda-feira, 15, depois da divulgação de dados econômicos na China que preocuparam os investidores. A produção industrial do país subiu 3,8% em julho, menos que os 3,9% registrados em junho e que o consenso de mercado que esperava alta de 4,5%. No varejo, as vendas subiram 2,7% no mês contra alta de 3,1% em junho e consenso de 4,9% do mercado. Como resultado, o Banco Central da China surpreendeu e cortou a taxa de juros para empréstimos de 2,85% para 2,75% ao ano. “No final de semana, tivemos a divulgação de indicadores econômicos da China que vieram abaixo do esperado e frustraram os investidores, que pesam sobre as commodities no início da semana”, avaliam os analistas da Ativa Investimentos. Pela manhã, o minério de ferro tombava 3% em Qingdao, para 104 dólares a tonelada, enquanto o petróleo brent recuava 4%, para a casa dos 94 dólares o barril.

Siga o Radar Econômico no Twitter