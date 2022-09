O incômodo de bancos com declaração de Lula

Os bancos vêm mapeando os riscos e oportunidades com as eventuais vitórias dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Apesar de confortáveis com as agendas econômicas dos dois candidatos, executivos das principais instituições financeiras do país ficaram desconfortáveis com a declaração recente de Lula de que acabaria com o teto de gastos — isso porque o petista não apresenta um arcabouço fiscal coerente para substituir a medida. A declaração põe água no chopp daqueles que, no mercado, apostam no ex-ministro Henrique Meirelles como nome forte de Lula em um eventual novo governo. Meirelles é um dos idealizadores e dos maiores defensores da medida que limita os gastos públicos.

