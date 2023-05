O importante recado da Petrobras aos seus acionistas

A Petrobras informou oficialmente os seus acionistas via fato relevante que discute internamente mudanças na política de preços do diesel e da gasolina. As alterações serão analisadas pela diretoria executiva no início desta semana e podem determinar uma nova estratégia comercial para a definição dos preços dos combustíveis. O tema é bastante sensível ao mercado e pode sacudir a bolsa de valores. Na última quinta-feira, 11, a estatal surpreendeu e aprovou o pagamento de 24 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas. O presidente da companhia, Jean Paul Prates, adiantou algumas das mudanças e afirmou que a empresa deve levar em conta o mercado nacional para definir seus preços, assim como os estoques e os impactos nas distribuidoras.

Nos mercados, as bolsas europeias e os futuros americanos amanhecem em alta nesta segunda-feira, 15. No Brasil, o relatório do novo marco fiscal do país deve ser divulgado na parte da noite. O assunto deve esquentar no Congresso e trazer novos efeitos ao mercado.

