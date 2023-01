O importante fator que tem blindado a bolsa de Americanas e falas de Lula

O índice Ibovespa tem resistido às recentes turbulências provocadas pelo caso Americanas e pelas falas do presidente Lula que classificaram a independência do Banco Central como uma “bobagem” e que questionaram a meta de inflação da instituição. Enquanto a varejista tombou 42% naquele que foi o seu último dia listada no índice – uma vez que empresas em recuperação judicial são removidas de todos os índices da B3 –, o Ibovespa fechou em alta de 0,62% na última quinta-feira, 19, aos 112.900 pontos. As commodities têm suportado o viés altista da bolsa brasileira. Tanto o petróleo tipo brent quanto o minério de ferro acumulam sucessivos dias de valorização em razão do otimismo em relação à reabertura econômica da China. As petroleiras e mineradoras, que respondem por um peso relevante do Ibovespa, têm negociado em alta e blindado o índice de estresses pontuais.

Na manhã desta sexta-feira, 20, as bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, negociam em leves altas. O dólar comercial abre o dia em alta de 0,44%, cotado a 5,192 reais.

Siga o Radar Econômico no Twitter