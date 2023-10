O impacto na bolsa da importante mudança na produção de cobre da Vale

A mineradora Vale publicou seu relatório de produção e vendas do terceiro trimestre de 2023, considerado uma prévia do balanço para o período. A companhia registrou uma queda de 4% na produção de minério de ferro e um aumento de 6% nas vendas em relação ao mesmo período de 2022. A surpresa para alguns analistas foi a mudança nas projeções da empresa para a produção de cobre para este ano. A Vale diminuiu em 5% a previsão para 2023. Os analistas do Bradesco BBI entendem que o corte pode reduzir em 4% o lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) no ano. Por outro lado, a possível manutenção dos preços do minério de ferro nos atuais níveis até o final do ano pode compensar essa redução. Por volta do meio-dia, as ações da Vale recuavam 3,5%.

