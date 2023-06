O impacto dos duros recados de Alckmin e Haddad a Campos Neto

VEJA Mercado em vídeo | 23 de junho.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aumentaram o tom contra o Banco Central, presidido por Roberto Campos Neto. O comunicado da última reunião do Copom desagradou o governo, uma vez que a entidade não deu a entender que pode começar a cortar os juros a partir da próxima reunião, em agosto. O impacto das declarações do alto escalão do governo na economia e na bolsa de valores são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 23.

